1月18日、富士山で怪我をして救助を待つ20歳男性の動向をテレビ静岡が伝えた。報道によると、中国籍を自称する男性は富士宮口8号目付近を下山中に転倒して滑落、自足歩行ができない状態にあるという。【写真】旧ジャニタレントが投稿して炎上した“富士山ショット”富士山の主な閉山期間は前年9月から翌年7月までで、特に冬の富士山は天候の変化が激しく同様の滑落事故も相次いでいる。2025年末には44歳の男性が滑落し、死亡す