疲労感がにじむ絶対王者の表情は、壮絶な戦いを十分に物語るものとなった。1月18日に名古屋市の「ポートメッセなごや」で行われた第19回朝日杯将棋オープン戦本戦トーナメント1回戦。藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）は菅井竜也八段（33）に逆転勝利を飾ったものの、終局後には「絶体絶命だった」と本心を吐露した。【映像】藤井六冠が受けの妙手をさく裂させた瞬間藤井竜王・名人の地元・愛知県で開催された