愛知・豊田市で起こった殺人放火事件で、殺害されたのはこの部屋に住む42歳の会社員の女性であることが分かりました。17日午前5時ごろ、豊田市東新町の集合住宅の一室が燃え、寝室のベッドであお向けに倒れている女性の遺体が見つかり、警察は何者かが首を絞めたあと火をつけたとみて、調べています。警察は18日午後、遺体がこの部屋に住む会社員・小川晃子さん（42）と発表しました。小川さんは、この部屋に1人で暮らしていますが