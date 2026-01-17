米トランプ大統領が規制緩和に踏み切るなど、世界中の大きな流れとなっている「大麻合法化」。しかし、公益財団法人麻薬・覚せい剤乱用防止センター理事長で、著書に『教養としての麻薬』がある藤野彰氏は、この風潮に警鐘を鳴らす。解禁論者が見落としている、「大麻合法化」の問題点とは？藤野氏が解説する。「大麻合法化」議論の問題点とは？今日、特に大麻の“合法化”をめぐる、結局は無責任となる議論が国際的に語られるこ