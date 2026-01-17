ロンドン共同】サッカーのオランダ1部リーグ、NECナイメヘンのFW塩貝健人（20）がドイツ1部リーグのウォルフスブルクへの移籍で合意したと16日、スカイスポーツのドイツ版が報じた。今後、身体検査を受け、正式契約を結ぶ見通し。2024年に慶大所属のまま特別指定選手としてJ1横浜Mでプレーし、同8月にNECナイメヘンに加入。今季リーグ戦は途中出場が多いものの、16日時点で12試合の出場で7ゴールを挙げている。ウォルフスブ