【ルピー：ウィンターショッパー】 2027年1月 発売予定 価格：33,000円 撮影：あみあみ秋葉原ラジオ会館店 マックスファクトリーより、2027年1月に発売予定の1/6スケールフィギュア「ルピー：ウィンターショッパー」。こちらは、Level Infiniteが運営するガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」より、テトラのタレ