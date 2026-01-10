【ルピー：ウィンターショッパー】 2027年1月 発売予定 価格：33,000円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

マックスファクトリーより、2027年1月に発売予定の1/6スケールフィギュア「ルピー：ウィンターショッパー」。こちらは、Level Infiniteが運営するガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」より、テトラのタレント部隊に所属する「ルピー」を立体化したものだ。

今回は、ルピーがセルフィースティックを構えて真っ白なサンタクロースの衣装に身を包んだイラストを忠実に再現している。少々時期がずれてしまったが、ホリデーシーズンらしい賑やかな雰囲気が漂っており、部屋の中に飾っておいてもかなり目立つ存在となってくれそうだ。

フィギュアの素材はプラスチックで、台座部分を含む全高は約300mmだ

頭にふかふかとした見た目の大きな帽子を被っているほか、緑色の耳をつけた姿がかわいらしい、こちらのルピー。口を大きく開けて笑顔を振りまいているような表情も魅力的だ。星が描かれた大きな瞳や少し赤らんだ頬や唇など、繊細な彩色が施されている。

金髪の長い髪は、複雑な形状をしながらもうまくまとめられている。よく見ると髪飾りがつけられているなど、小物類も手抜かりなく再現されているところもポイントだ。また、サンタらしく首元にはベルをモチーフにしたアクセサリーがつけられているところも面白い。

笑顔がかわいい！

白い衣装もよく似合っている

指には緑のネイルが塗られている

ルピーが身につけている衣装は、厚手のジャケットを羽織っていながらも、露出度は高めというギャップがユニークだ。大きな胸元もそうだが、おへそのあたりはシースルーのようなデザインになっているほか、太もももあらわになっている。

豊満なバストにも目が行ってしまう!?

よく見るとスマホで自撮りをしている

おへそ周りはスケスケだ

下半身部分は、どちらかというとカッチリとしたスタイルになっており、そのギャップも特徴となっている。それでいながら、太もも辺りにクリスマスの飾りがつけられており、パーティ感を演出しているところも面白い。

白い衣装に白い太ももがまぶしい！

太ももにクリスマスっぽい飾りがつけられている

台座部分もゴージャスな見た目に仕上げられている

こちらの「ルピー：ウィンターショッパー」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中の彩色見本だ。予約の受付は2月11日までと、まだ少しだけ余裕がある。その前に一度自分の目で実物をチェックしておきたいという人は、この機会にお店に足を運んでみよう。

【フォトギャラリー】

(C)SHIFT UP CORP.