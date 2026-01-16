¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¾®Ã«·úÉ×¼¡´ü¼ÒÄ¹¡¡¥³¥ó¥Ó¥Ë¼¡À¤Âå²½¤Ë°ÕÍß ¡Öº¬¤Å¤«¤»¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¡¡¿©Ê¬Ìî¤Î¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤ÏºÆ¶¯²½
¡¡3·î1Æü¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤Î¾®Ã«·úÉ×¡Ê¤ª¤À¤Ë¡¦¤¿¤Ä¤ª¡Ë¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ï1·î16Æü¡¢¼ÒÄ¹¸òÂå²ñ¸«¤ËÎ×¤ß¡¢ºÙ¸«¸¦²ð¼ÒÄ¹¤¬¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¼¡À¤Âå²½¤Î¿ä¿Ê¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Âè3»ÍÈ¾´ü¡Ê2·î´ü¡Ë¤Î»ö¶ÈÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ19.4¡óÁý¤Î876²¯5400Ëü±ß¤òµÏ¿¡£²áµîºÇ¹â±×¤ò¹¹¿·¤·¡¢º£´ü¡¢»ö¶ÈÍø±×1000²¯±ßÃ£À®¤¬¼ÍÄø·÷Æâ¤ËÆþ¤ë¡£
¡¡²áµîºÇ¹â±×¤Î°ì°ø¤Ë¤Ï¡¢Çä¾ì¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Í¡¼¥¸¡ÖFamilyMartVision¡×¡¦¥¢¥×¥ê¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤òÏ¢Æ°¤µ¤»¤¿ÈÎÂ¥¶¯²½¤äDX¤Ë¤è¤ë¾Ê¿Í²½¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¾®Ã«¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÍ×°ø¤Ë¿¨¤ì¡Ö¡ÊºÙ¸«¼ÒÄ¹¤Ë¡Ë¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼¡À¤Âå²½¤ËÆ»¶Ú¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£ÁÏÎ©45¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¤ê¡¢¤³¤ì¤é¡Ê¼¡À¤Âå²½¡Ë¤òº¬¤Å¤«¤»¡¢¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¤ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ðËÜÊý¿Ë¤òÊÑ¤¨¤º¤Ë¿Ê²½¤ËÄ©¤ß¡¢¿©Ê¬Ìî¤Î¾¦ÉÊ³«È¯ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÆ¶¯²½¤¹¤ë¡£
¡¡¶âÍ»¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¯²½¤Î¹½¤¨¡£ATMµ¡Ç½¤Î¹âÅÙ²½¤Ê¤É¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡Ö¾®Çä¤È¶âÍ»¤ÏÀÚ¤Ã¤Æ¤âÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤´Ø·¸¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ®Ä¹ÎÎ°è¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡Á´¹ñÌó1Ëü6000Å¹¤ÎÅ¹ÊÞÌÖ¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥Ú¥¤¡×¤Ë¤è¤ëID¥Ç¡¼¥¿¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¹¹ðÊ¬Ìî¤ËÂ³¤¶âÍ»¤äÊÝ¸±¤Ê¤É¤Ø¤ÎÎÎ°è³ÈÂç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥Ð¥È¥ó¤òÂ÷¤¹ºÙ¸«¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖÀ®²Ì¤¬¿ô»ú¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢¼¡¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§¡¼¥º¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤ëº£¤¬ºÇ¤âÎÉ¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡ºÙ¸«¼ÒÄ¹¤Ï¡¢ÁÏÎ©40¼þÇ¯¤Î21Ç¯3·î1Æü¤«¤é¸½¿¦¡£E¥³¥Þ¡¼¥¹¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¾¶ÈÂÖ¤È¤Î¶¥Áè·ã²½¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î²ÃÂ®¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¼¹ï²½¤Ç¿Í¡¹¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬µÞ·ã¤ËÊÑ²½¤¹¤ëÍò¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊµÕÉ÷¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿»þ´ü¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£µÕÉ÷¤Ï¿·¤·¤¤»ö¶È¤ä»ÅÁÈ¤ß¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µÕÉ÷¤òÂÇ¤ÁÊÖ¤¹¤Ù¤¯¡¢ºÙ¸«¼ÒÄ¹¤¬´ú¿¶¤êÌò¤È¤Ê¤ê¼¡À¤Âå¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¼ï¤Þ¤¤ò¼Â¹Ô¡£²ÃÌÁÅ¹¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë»ö¶È¤ä¥ê¥Æ¡¼¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¹¥¶ÈÀÓ¤ò¼Â¸½¤·¡¢²ÃÌÁÅ¹Íø±×¤â²áµîºÇ¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®Ã«¼¡´ü¼ÒÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ËÆ£Ãé¾¦»öÁ¡°Ý¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼»þÂå¤«¤é»Å»ö¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¿²áµî¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö¸½¾ì¤È¿ô»ú¤ÎÎ¾Êý¤òÄ¾»ë¤·¤Ê¤¬¤é°Õ»×·èÄê¤·¡¢¿¼¤¯¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤òÂ÷¤¹¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£
¡¡ºÙ¸«¼ÒÄ¹¤ÏÂàÇ¤¤·4·î1ÆüÉÕ¤Ç°ËÆ£Ãé¾¦»ö¾ïÌ³¼¹¹ÔÌò°÷¤Ë½¢Ç¤Í½Äê¡£¡ÖÎ©¾ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¡£