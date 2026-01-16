HBOによるドラマ版「ハリー・ポッター」の楽曲を、『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズや『ダークナイト』3部作などで知られる映画音楽界の巨匠が手がけることがわかった。米などが報じている。 本作は、J.K.ローリング著の小説『ハリー・ポッター』シリーズ全7巻を、1巻につき1シーズンずつ忠実に映像化するドラマシリーズ。2027年にHBOおよびHBO Max