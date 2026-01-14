ÃË»Ò¤Ï¤ï¤º¤«2ÏÈ¡ÄJFA¤¬¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÍ½Áª³«ºÅÃÏ¤ËÎ©¸õÊä¤Ø¡¢Í½Áª½ªÎ»¤âÈ¾Ç¯Á°ÅÝ¤·¤¬·èÄê
¡¡14Æü¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤Ï2026Ç¯¤ÎÂè1²óµ»½Ñ°Ñ°÷²ñ¤ò³«ºÅ¡£»³ËÜ¾»Ë®¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¥À¥¤¥ì¥¯¥¿¡¼·óµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢2028Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Í½Áª¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢FIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤«¤é¡Ö2027Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤ÎÂåÉ½¤Ï¡ÖAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×¤Ç·èÄê¡£¸½ºß¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤ÏÍ½Áª¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤·¤«¤·¡¢2Ç¯¤Ë1²ó¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¹Ô¤ÎÊý¼°¤Ïº£Âç²ñ¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Ï4Ç¯¤Ë1²ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤Ï¡¢»²²Ã¹ñ¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î16¥«¹ñ¤«¤é12¥«¹ñ¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¢¥¸¥¢¤â3.5ÏÈ¤«¤é2ÏÈ¤ËÂç¤¤¯¸º¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Í½Áª¤¬¤è¤ê¥·¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢»³ËÜµ»½Ñ°Ñ°÷Ä¹¤ÏÆüËÜ¤¬Í½Áª³«ºÅÃÏ¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡ÖºÇ½ªÍ½Áª¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡£Â¾¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡¢ÃæÅì¤Î¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¶¥Áè¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¤È¡¢¶áÇ¯¤Ç¤ÏÃæÅì¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤òÆüËÜ¤Ç¹Ô¤¦ÊýË¡¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Î©¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¶¥µ»¾ì¡¢Îý½¬²ñ¾ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤òµ»½Ñ°Ñ°÷¤Ç¶¦Í¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¶î¤±°ú¤¡¢¾·Ã×¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÃæÅìÀª¤òÃæ¿´¤ËÎ©¹ñÊä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÍ½Áª³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥Ç¥£¥¢¥Ö¥ê¡¼¥Õ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢2028Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Í½Áª¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢FIFA¡Ê¹ñºÝ¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤«¤é¡Ö2027Ç¯8·î¤Þ¤Ç¤Ë½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÄÌÃ£¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤ÎÂåÉ½¤Ï¡ÖAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡×¤Ç·èÄê¡£¸½ºß¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç²ñ¤ÏÍ½Áª¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç´ä¹ä´ÆÆÄ¤¬¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥Á¡¼¥à¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤ª¤ê¥Ù¥¹¥È8¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£¤·¤«¤·¡¢2Ç¯¤Ë1²ó¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¹Ô¤ÎÊý¼°¤Ïº£Âç²ñ¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¼¡²ó°Ê¹ß¤Ï4Ç¯¤Ë1²ó¤Î³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥¹¸ÞÎØ¤ÎÃË»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¶¥µ»¤Ï¡¢»²²Ã¹ñ¤¬¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Þ¤Ç¤Î16¥«¹ñ¤«¤é12¥«¹ñ¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¥¢¥¸¥¢¤â3.5ÏÈ¤«¤é2ÏÈ¤ËÂç¤¤¯¸º¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢Í½Áª¤¬¤è¤ê¥·¥Ó¥¢¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Î©¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡Ö¶¥µ»¾ì¡¢Îý½¬²ñ¾ì¡¢¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤òµ»½Ñ°Ñ°÷¤Ç¶¦Í¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¶î¤±°ú¤¡¢¾·Ã×¤Ë¤ÏÈñÍÑ¤â¤«¤«¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡ÖÃæÅìÀª¤òÃæ¿´¤ËÎ©¹ñÊä¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡£1Ç¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤«»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶ÛÄ¥´¶¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¤È¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÍ½Áª³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£