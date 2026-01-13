1月10日、自身のXで《心疲れました》とつぶやいた芸人・やす子。バラエティ番組での発言に対する一部批判に対する“疲弊”をつづっていたが、2日後の12日、またしてもネットで注目を浴びてしまった。「この日、やす子さんは『欽ちゃん＆香取慎吾の第101回仮装大賞』（日本テレビ系）で審査員を務めました。パブリックイメージ通りの優等生コメントをしていた彼女でしたが、最後に突然ひょう変してしまったのです」（芸能記者）