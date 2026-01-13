ウォッチブランドの「ウブロ」と日本人デザイナー、山本耀司氏が手がけるファッションブランド「ヨウジヤマモト」は、2020年に引き続きタッグを組み、「黒」の芸術を再定義した新作モデル「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」を発表した。販売本数は世界限定300本となる。【画像】ウブロとヨウジヤマモトが黒の芸術を再定義した「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」（写