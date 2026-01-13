ウブロとヨウジヤマモトがコラボレーションした、クルーなブラックウォッチ
ウォッチブランドの「ウブロ」と日本人デザイナー、山本耀司氏が手がけるファッションブランド「ヨウジヤマモト」は、2020年に引き続きタッグを組み、「黒」の芸術を再定義した新作モデル「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」を発表した。販売本数は世界限定300本となる。
【画像】ウブロとヨウジヤマモトが黒の芸術を再定義した「クラシック・フュージョン ヨウジヤマモト オールブラック カモ」（写真6点）
”いかにして本質まで要素を削ぎ落とせるか。”というラグジュアリーの意味を問い続けることで、それぞれのレガシーを築き上げてきた両ブランド。今回もウブロとヨウジヤマモトらしい個性が引き立つモデルが誕生した。
「黒」で装飾を否定し、服を既成概念から解放したヨウジヤマモトと、「オールブラック」を掲げ、色彩ではなく光の質感と陰影によって造形を定義する新たな地平を切り拓いたウブロ。今回も黒という色における芸術性を再定義している。
42mmのマットブラックセラミック製ケースにブラックオンブラックのカモフラージュダイアルを起用することで、奥行きや光のコントラストを感じることができ、オールブラックながらも繊細な表情をもつウォッチに仕上がっている。
ウォッチが収められるボックスももちろんオールブラック。ヨウジヤマモトのシグネチャーロゴが刻印されている。
