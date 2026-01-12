◆大相撲初場所２日目（１２日・両国国技館）再入幕の東前頭１６枚目・朝乃山（高砂）は、新入幕の西前頭１７枚目・羽出山（玉ノ井）を寄り倒し、５４４日ぶりの幕内勝利を飾った。終始、前に出る相撲で土俵際で体を預けた。２４年名古屋場所３日目以来の勝ち名乗りとなった。前日は土俵際で西前頭１６枚目・欧勝海（鳴門）に逆転負けを喫したが、「ファンからおかえりという声をかけてもらってうれしかった」と感慨深げに話し