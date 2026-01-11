小泉防衛相は、陸上自衛隊のパラシュート部隊「第一空挺団」による新年恒例の「降下訓練始め」を視察し、自らも飛び降り訓練を体験しました。小泉防衛相「自衛隊員の訓練をいつも見ている私からすれば、こんなものぐらいなんともない、と言いたいところですが、なかなかですよ」視察に先だち小泉防衛相は、パラシュートでの降下の基礎訓練である、高さおよそ11メートルの建物から飛び降りる訓練を体験しました。「降下訓練始め」は