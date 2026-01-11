天皇の名を冠した海外の寿司店がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】アメリカで見つけた寿司店…衝撃の店名とは！？「ふ、不敬罪……」とその模様を紹介したのは大学生のkosmosさん（@kos_mos_sfc21）。バックパッカーとして世界を旅するkosmosさんが発見した、「TENNO SUSHI」「天皇」といった電飾看板を掲示するこの寿司店。寿司と言えば日本だが、日本人ならまず用いないであろうこのネーミングに驚くのも当然だ。kosmosさ