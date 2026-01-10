マイボイスコム株式会社は、全国の男女1万1239名を対象に実施した「お金の使い道」に関する調査の結果を公開しました。調査では、自由に使えるお金の金額や使い道、理想とする金額などについて回答を得ています。自由に使えるお金は月額「2万〜3万円未満」調査によると、自由に使えるお金の金額は、月額「2万〜3万円未満」が18.7％で最も多く、ボリュームゾーンとなりました。1万円未満と回答した人は3割弱、3万円未満で見ると6割