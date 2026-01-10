新年恒例の「福男選び」レースが10日、「えべっさん」で親しまれる兵庫・西宮神社で行われ同志社大4年の豊川哲平さん（22）が「一番福」を勝ち取った。午前6時、赤門の開門と同時に抽選で選ばれた108人が一斉に境内になだれ込み、本殿までの230メートルを駆け抜ける名物レース。豊川さんは「19番」クジで2列目の真ん中からスタートした。「最初にこけしまって、ヒザは痛いし前に10人ぐらいいた」というが順位を上げ、本殿手