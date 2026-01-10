上から（１）トップで神殿に入った赤松大樹さんがこけてしまい（２）土壇場で豊川哲平さんがトップに立つ（３）勝利を確信した豊川さんは（４）ゴールで神職に抱きついた（５）一番福の豊川さん（中）、二番福の沢井歩さん（右）、三番福の赤松さん（カメラ・田中 昌宏）スポーツ報知

西宮神社の「福男選び」で珍事 開門直後にコケてから一番福に

ざっくり言うと

  • 10日、西宮神社の年始恒例の伝統神事「福男選び」が実施された
  • 開門直後にコケた男性がゴボウ抜きしていく中、トップだった男性も大ゴケ
  • 「近年では一度こけて一番福になった例は記憶にない」という珍事だった
