ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 西宮神社の「福男選び」で珍事 開門直後にコケてから一番福に 福男 兵庫県 時事ニュース スポーツ報知 西宮神社の「福男選び」で珍事 開門直後にコケてから一番福に 2026年1月10日 8時16分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 10日、西宮神社の年始恒例の伝統神事「福男選び」が実施された 開門直後にコケた男性がゴボウ抜きしていく中、トップだった男性も大ゴケ 「近年では一度こけて一番福になった例は記憶にない」という珍事だった 記事を読む おすすめ記事 吉野家、新年キャンペーン 「牛丼弁当」複数買いで割安…並盛2丁800円【価格詳細】 2026年1月7日 13時33分 舘ひろし「頑張りました」舘プロ新年会で自ら餅つき 今年は「流れに任せて生きていきたい」 2026年1月6日 15時8分 （まとめ）日経平均は844円安の51,117円で続落 大引け後はファストリやイオンの決算発表 2026年1月8日 16時26分 公邸に引っ越した高市首相「段ボールの片付け終了。手足は切り傷とアザだらけや…」 SNSで多忙な年末年始を明かす 2026年1月4日 18時7分 2025年の東京BESTラーメン7軒。ラーメン官僚が太鼓判を押す至極の名杯たち 2026年1月3日 10時45分