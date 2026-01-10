ニューヨーク外国為替市場で9日、円相場が一時1ドル＝158円台まで円安が進みました。2025年1月以来約1年ぶりの円安水準です。高市首相が「23日召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入った」とする一部報道を受け、衆院選で過半数を獲得した場合、高市政権が掲げる「責任ある積極財政」が加速するとの見方が広がり、円売りが進みました。