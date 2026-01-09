元宮崎県知事の東国原英夫氏が９日にＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。県職員にセクハラメッセージを送り、昨年１２月に辞職した福井県の杉本達治前知事について言及した。杉本氏をめぐっては特別調査委員が調査報告書を公表。セクハラメッセージは約１０００通に上り、体を触るセクハラ被害も３件確認されている。杉本氏は調査中の昨年１２月に辞任。東国原氏は「具体的なセクハラメールの内容までが出ることが水面下では分