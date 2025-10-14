そりゃあ、トランプさんの言いなりですよ ――元宮崎県知事の東国原英夫氏は言い切った。2025年10月12日放送の「ビートたけしのTVタックル」（テレビ朝日系）で、高市早苗首相になったら、米トランプ大統領とうまくやれるのかが議論になった。「防衛費上げないなんて絶対言えない」ゲストの東国原氏は、「（仲の良かった）安倍さん（元首相）の後継者となっているので、トランプさんは（高市氏に対しては）柔らかい」と見るが、他