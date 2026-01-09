モデル・レースクイーンの片瀬亜乃が8日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身の年齢が、40歳であることを公表した。 【写真】本当に40歳!?レースクイーン姿の片瀬亜乃 片瀬は「40歳の最年長レースクイーンです！今まで仕事の関係で年齢非公表にしてきました」と突如年齢を公開。これまで非公開にしていた理由について「レースクイーンやキャンギャル、モデルなど