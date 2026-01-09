大分県警の新しい本部長に1月23日付けで愛知県警・警務部長の平松伸二さんが着任することになりました。 新しく県警本部長に着任する平松伸二さんは、58歳で大阪府出身、1991年に警察庁に入庁し、交通局調査官や沖縄県警の警務部長などを歴任しました。 平松さんは現在、愛知県警警務部長で、1月23日付けで着任します。