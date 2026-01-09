2026年1月17日（土）から、浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム「動き出す浮世絵展 OSAKA」が開催されます。浮世絵の世界に没入する体感型アートミュージアム「動き出す浮世絵展 OSAKA」が開催本展の開催にあわせて、開催場所であるグランフロント大阪の「CAFE Lab.（カフェラボ）」にて、食でも浮世絵アートを堪能できるコラボメニューの提供がスタートします。コラボメニューのラインナップを見ていきまし