働き方の多様化が進み社員の副業に寛容な企業が増えてきた現代。ミュージシャンや芸人のように、“憧れるけれど専業にするにはハードルが高い”職業との二足草鞋もよく聞く。『マガポケ』で連載中の『黄昏町プリズナーズ』の原作者・ショーキ名古屋さんも、そんな二足草鞋勢のひとりだ。週刊連載漫画の原作を担当しながら、長距離トラックの運転手として働いている二児の父親。本作は1月8日にコミックス第2巻が発売され、その当