大分県内の防犯情報を配信する県警の「まもめーる」が5年ぶりにリニューアルされ、新たに防犯ブザーや痴漢防止対策の機能が追加されました。 【写真を見る】大分県警「まもめーる」リニューアルアプリに痴漢防止、防犯ブザー機能を追加 県警が運営する「まもめーる」が9日からリニューアルされたことを受けて、大分市で警察官がチラシを配り、活用を呼びかけました。 「まも