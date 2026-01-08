伝統的な雪駄のスタイルを継承しつつ現代のライフスタイルに合うようアップデートされた履物「PETTA（ペッタ）-凛-」が発表されました。本アイテムは、和装履物を展開するわとみが、応援購⼊サービス「Makuake」にて先行予約販売するもので、日本の伝統的な履物である雪駄に、現代の暮らしに寄り添う快適性とデザイン性を融合した新世代スタイルの雪駄です。PETTA-凛- の特徴伝統的な雪駄の美しいフォルムを継承しながら、都