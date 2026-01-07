DeNAは7日、『2026 SPRING CAMP Supported by Umios』一軍キャンプ地である宜野湾でのファンサービスコンテンツ第1弾を発表した。「Meet ☆ Greeting Zone」の設置やサイン会に加え、新たに練習の見学をより楽しめる企画チケットを販売。キャンプ初心者の方や、子どもでも楽しむことができるウォーキングツアーや、一般のファンが入ることのできない室内練習場エリアでの見学。そのほかにも、球団オフィシャルカメラマンへイン