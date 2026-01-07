¥¿¥ì¥ó¥È¤Î»þÅì¤¡¤ß¡Ê38¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤òºÆ³«¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°ì¿·¤¹¤ë¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤òÈäÏª¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û10Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¡õ·ãÊÑ¤·¤¿¥Ü¥Ç¥£ABEMA¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê5¡Ù¤Ï¡¢¡È°¦¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿Í´Ö¤Î¡ØÍßË¾¡Ù¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¡¢¤Ä¤¤ÇÁ¤­¸«¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡È½Ö´Ö¡É¤Ë¤·¤ã¤Ö¤ê¤Ä¤¯±óÎ¸¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥É¥­¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡ÊÅèº´ÏÂÌé¡¢²°ÉßÍµ