2026年の干支が午（うま）ということで、例年以上に脚光を集めているのが競走馬を含めた馬たち。なかでも多くの文化や神話において神々の乗り物として崇められている“白馬”は、幸福を運ぶ神聖な存在とされているだけに、注目度が高い。【写真】銀世界で映える白毛の“アイドル馬”ハヤヤッコ今月から人気イベントにも参加予定白毛馬として初めてJRA（日本中央競馬会）の重賞競走で優勝。白毛馬として初めて有馬記念に出走し