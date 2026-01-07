第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大が７日、来年の第１０３回大会に向けて始動した。激闘から４日、午前５時４５分に東京・町田市の選手寮から走って５分の公園に集合。この日の町田市の日の出時間は午前６時５２分。気温３度。まだ、夜空に星が瞬く中、朝練習がスタート。５区で１時間７分１６秒の圧倒的な区間新記録をマークし