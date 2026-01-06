チャンネル登録者数46万超のYouTuber、「アンドロイドのお姉さん」として活動するSAORIさんが、2026年1月2日に自身のチャンネル「散歩するアンドロイド」を更新。「実は去年から移住を始めました」と明かした。「意気投合しちゃって、彼の家に一緒に住むことに」SAORIさんはYouTubeで、「実は去年から移住を始めました」と切り出し、ギリシャに1年ほど住むことを明かした。YouTubeの撮影とプライベートを含めて、ギリシャには4回訪