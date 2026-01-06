元不良の男女11人Netflixで配信されている日本の恋愛リアリティーショー「ラヴ上等」が、昨年12月9日から配信され国内1位を独走している。グローバル週間TOP10（非英語部門）でも初登場8位を記録した。主役はなんと“ヤンキー”だという。いったいどんな番組なのか。（※以下、ネタバレを含みます）＊＊＊【写真】「全身刺青男」熱海さんド迫力の顔面…真っ白な肌に彫られた「虎の刺青」セクシー画像も「日本社会のはみ出し者