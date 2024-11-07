11月6日、プライベートで街を歩くロサンゼルス・ドジャース山本由伸投手。傍らには、サングラスを掛けた美女の姿。撮影されたのはロスのビバリーヒルズ、動画はTikTokで拡散された。「投稿者は自称フォトグラファー。写真撮影は断った山本投手ですが、彼女の方は名前を聞かれると“ニッキー！”と普通に回答しています。2016年に放送された『TERRACE HOUSE ALOHA STATE』に出ていた“テラハ史上No.1美女”の呼び声高い、Nikiこ