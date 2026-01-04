◇WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム（2026年1月4日東京ドーム）新日本プロレスは4日、「WRESTLE KINGDOM 20 in 東京ドーム」を開催。今大会のメインイベントでは棚橋弘至が現役ラストマッチでAEWのオカダ・カズチカと対戦する。大会開始の午後4時の時点で、多くのファンが会場に駆けつけた。平成のプロレスを彩った「100年に一人の逸材」が終焉（しゅうえん）を迎える。24年10月の両国大会で行われたデビュー25周年試合後