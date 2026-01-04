PFUは2026年1月5日13時に、同社のキーボード「HHKB Studio」用オプションとして、松葉製作所の「木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）」と「アルミキートップセット for HHKB Studio」を、PFUの公式オンラインショップ「PFUダイレクト」にて発売する。●伝統技術とこだわりを凝縮今回発売される「木製キートップセット for HHKB Studio（黒檀）」「アルミキートップセット for HHKB Studio」ともに、「HHKB Studio」