新年2日目を迎えた関東。午前は青空が広がったものの、午後から雲が増えています。午後3時現在、栃木や群馬、埼玉で雪が降り始めています。今夜は雪の範囲が広がり、東京都心でも初雪の可能性があります。また、明日の朝は冷え込んで路面の凍結する恐れがあります。最新の情報を確認し、交通の乱れにも注意が必要です。栃木・群馬・埼玉で雪降り始める東京都心も初雪か?今日2日は、日本列島は強い冬型の気圧配置になっていて、午