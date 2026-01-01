元日に発生した能登半島地震からきのうで2年、被災地の石川県では犠牲者を悼み、各地で黙とうが捧げられました。雪が降る中、新年を迎えた能登。平穏な1年を願い、各地で初詣に訪れる人の姿が見られました。参拝者「（去年は）忙しい一年だったので、安定した一年にしたい」「ちょっとずつ復興していると思うが、これからみんなで頑張りたい」輪島市では犠牲者を悼む追悼式が行われ、地震発生時刻の午後4時10分に黙とうが捧げられ