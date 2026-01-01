大相撲の木瀬部屋が、暴力事案をめぐって日本相撲協会から処分を受けたことを認め、2025年12月27日に公式インスタグラムで謝罪した。「信頼回復に努めてまいります」幕下以下の力士が同部屋の力士に対して顔を殴るなどの暴行を行っていたほか、現金を盗んでいたことが報じられた木瀬部屋。当該力士は2場所の出場停止相当と確認した上で引退届が受理され、師匠の木瀬親方は報告義務を怠ったとして2階級降格処分となっていた。木瀬部