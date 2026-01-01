［高校選手権・２回戦］水口（滋賀）３−１ 広島皆実（広島）／12月31日／ニッパツ三ツ沢球技場監督就任１年目で母校である広島皆実を３大会ぶりの選手権出場に導いた上田貴典監督は、選手権との不思議な縁を感じていたという。吉弘充志氏（サンフレッチェ広島などでプレー）とCBを組んで出場した2003年度の選手権はベスト16まで進んでいるが、この時に２回戦で対戦したのは滋賀県代表の守山北。監督として挑んだ今回も２回戦