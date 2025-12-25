2026年1月30日はファンが待ち望んだ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』公開日である。前作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』が公開されたのが2021年だから、実に5年ぶりの続編公開となる。 現在、この公開に向けPVの公開や、スタッフコメントなど徐々に情報が明らかになっている。ガンプラは12月に「HGUC 1/144 Ξガンダム」が再販され、新作「HG 1/144 グスタフ･カール００型」