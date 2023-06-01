¡ÚÆÃ½¸¡Û¡ÚÇ¯»ÏÆÃ½¸¡Û¸ø³«Ç÷¤ë±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤Ç±Ç²è¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¤è¤¦¡ª
¡¡2026Ç¯1·î30Æü¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤À±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¸ø³«Æü¤Ç¤¢¤ë¡£Á°ºî¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬2021Ç¯¤À¤«¤é¡¢¼Â¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂ³ÊÔ¸ø³«¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢¤³¤Î¸ø³«¤Ë¸þ¤±PV¤Î¸ø³«¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤É½ù¡¹¤Ë¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥ó¥×¥é¤Ï12·î¤Ë¡ÖHGUC 1/144 ¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×¤¬ºÆÈÎ¤µ¤ì¡¢¿·ºî¡ÖHG 1/144 ¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë£°£°·¿¡×¤â2026Ç¯2·î¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤À¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤È¶¦¤Ë¡¢¸½ºßÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¬¥ó¥×¥é¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
2026Ç¯2·î¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¿·ºî¡ÖHG 1/144 ¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë£°£°·¿¡×¡£¿·µ¡ÂÎ¤ÏÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡¡¤½¤Îµ¡ÂÎ¤Î¥¬¥ó¥×¥é²½¤Ï¡©¡¡¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À
5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡ÙÂ³ÊÔ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¥¹¥Èー¥êー
U.C.0105¡¢¥·¥ã¥¢¤ÎÈ¿Íð¤«¤é12Ç¯¡£
°µÀ¯¤ò¶¯¤¤¤ëÃÏµåÏ¢Ë®À¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·À¯ÉÜ¹â´±¤Î°Å»¦¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤ÇÄñ¹³¤ò³«»Ï¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¡×¡£¤½¤Î¥êー¥Àー¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢°ìÇ¯ÀïÁè¤ò¥¢¥à¥í¡¦¥ì¥¤¤È¶¦¤ËÀï¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¤ÎÂ©»Ò¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¦¥Î¥¢¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤ò¼¨¤¹¾¯½÷¥®¥®¡¦¥¢¥ó¥À¥ë¥·¥¢¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡£Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¤È¤·¤Æ¤ÎÌÜÅª¡¢¥¢¥Ç¥ìー¥É²ñµÄ½±·â¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
Ï¢Ë®·³¤Î¥±¥Í¥¹¡¦¥¹¥ì¥Ã¥°¤Ï¼«¤éÎ©°Æ¤·¤¿¥¢¥Ç¥ìー¥É²ñµÄ¤Î»Ù±æºîÀï¤È¥Þ¥Õ¥Æ¥£ーÝÓÌÇ¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ëÃæ¡¢·º»ö·Ù»¡µ¡¹½¤Î¥Ï¥ó¥É¥êー¡¦¥è¥¯¥µ¥ó¤«¤éÌ©Ìó¤ò»ý¤Á¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡¢¥±¥Í¥¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤ËÆ°¤¯°ìÊý¤Ç¡¢¥®¥®¤â¤Þ¤¿¼«Ê¬¤ÎÌò³ä¤Î¤¿¤á¤Ë¥Û¥ó¥³¥ó¤Ø¤ÈÎ¹Î©¤Ä¡£
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÏÉÙÌîÍ³Íªµ¨»á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÉÙÌî»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤º¡¢Â¼À¥½¤¸ù»á¤¬´ÆÆÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍÊª¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤ä¡¢»×ÏÇ¤Ë¥Õ¥©ー¥«¥¹¤òÅö¤Æ¤¿Èó¾ï¤ËåÌÌ©¤Ê±é½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¸ø³«¤µ¤ì¤¿À¼Í¥¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤«¤é¤âºîÉÊ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¿¼¤¯¹Í»¡¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÎ×¤àÍÍ»Ò¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤â¤Þ¤¿Èó¾ï¤ËÎÏ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£Á°ºî¤«¤é5Ç¯¤â¤ÎÀ©ºî´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤ë¤«¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡ØÁ®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡ÙºîÉÊ¤ÎÃæ¿´¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥á¥«¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Àâ¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡×¤ÎÅÐ¾ìMS¤Ï¿¹ÌÚÌ÷ÂÙ»á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëMS(¥â¥Ó¥ë¥¹ー¥Ä)¤Ï½¾Íè¤ÎMS¤ËÈæ¤Ù¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥²ー¥à¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Ê¤É¤Ç¥ê¥Õ¥¡¥¤¥ó¡¢¤½¤·¤Æ±Ç²è¸þ¤±¤ËºÇ¿·¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬µ¯¤³¤µ¤ì¡¢åÌÌ©¤ÊCGºî²è¤Ç³èÌö¥·ー¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥á¥«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¬¥ó¥×¥é¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¦®(¥¯¥¹¥£ー)¥¬¥ó¥À¥à¤Ï¤É¤ó¤ÊÉð´ï¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·àÃæ¤É¤¦»È¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¥Úー¥Í¥í¥Úー¤ÎÊ£»¨¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÎ©ÂÎÊª¤È¤·¤Æ¤ß¤¿»þ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥Ñー¥Ä¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥á¥Ã¥µー¤Î¥Ðー¥Ë¥¢¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦ÇÛÃÖ¤«¡©¡¡ºîÃæ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ºÆ¸½¤·¤¿¥¬¥ó¥×¥é¤Ï¡¢ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤ÇºîÉÊÀ¤³¦¤Ë¤è¤ê¿¼¤¯Ë×Æþ¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡¡Á°ºî¤Ç¤Ï¥ß¥Î¥Õ¥¹¥ー¡¦¥Õ¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¡¢¶õÃæ¤ò¼«Í³¤ËÈô¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¡¢¡Ö¥Úー¥Í¥í¥Úー¡×¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡£Î¾¿Ø±Ä¤Î¼çÎÏ¤Ç¤¢¤ë¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë¤È¥á¥Ã¥µー¤Ï¿·±Ôµ¡ÂÎ¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¦®¥¬¥ó¥À¥à¤È¥Úー¥Í¥í¥Úー¤Ï½¾Íè¤Î¼«Í³Íî²¼¤ÎÃæ¤ÇÀï¤¦MSÀï¤È¤Ï¼¡¸µ¤Î°ã¤¦Àï¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥¬¥ó¥×¥é¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ÇÁü¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÀï¤¤¤òÎ©ÂÎÅª¤ËÄÉÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï·àÃæ¤Ë¤Ê¤¤³èÌö¤òÁÛÁü¤·¤ÆÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î»ÅÍÍ¤Ë²þÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤ËÁÛÁü¤òÈôÌö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¬¥ó¥×¥é¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ÇºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿¼¤¯¡¢¤è¤ê¤³¤Þ¤«¤¯ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Îµ¡ÂÎ¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤À¤í¤¦¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÀï¤¤¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡PV¤Ç¤Ï¤Þ¤À¸ÂÄêÅª¤Ê¥·ー¥ó¤·¤«¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤ò¼ê¤ËÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¯³Ú¤·¤¤¡£¸½ºß¡¢ºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿¥¬¥ó¥×¥é¤¬ºÆÈÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¿·ºî¤È¤·¤Æ¡ÖHG 1/144 ¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë£°£°·¿¡×¤â2026Ç¯2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤À¤³¤ì¤é¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥¬¥ó¥×¥é¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢±Ç²è¸ø³«¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡£
Ï¢Ë®Â¦¤ÎºÇ¿·ÎÌ»ºMS¡ÖHG 1/144 ¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë£°£°·¿¡×
¡ÚHG 1/144 ¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë£°£°·¿¡Û
2026Ç¯2·îÈ¯ÇäÍ½Äê
²Á³Ê¡§3,850±ß
¡¦¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¡¡¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë¤Ï¥¥ë¥±ーÉôÂâ¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎÌ»º·¿MS¡£¥´ー¥°¥ë·¿¤Î¥«¥á¥é¡¢¶»¤Î2¤Ä¤Î¥À¥¯¥È¤Ê¤É¡¢GM¤ä¥¸¥§¥¬¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ï¢Ë®·³¤ÎMS¤ò¼õ¤±·Ñ¤°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£Â¤ä¸ª¤¬¤«¤Ê¤ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ê¡¢º¸¸ª¤Î¸ÇÄê¼°¥·ー¥ë¥É¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Èô¹ÔÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¡¢¥µ¥Ö¡¦¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥±¥Ã¥µ¥ê¥¢¡×¤ÇÈô¹Ô¤¹¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¥ß¥Î¥Õ¥¹¥ー¡¦¥Õ¥é¥¤¥È¤òÁõÈ÷¤·¤¿¦®¥¬¥ó¥À¥à¤ä¥Úー¥Í¥í¥Úー¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¶õÃæ¤Ç¤Îµ¡Æ°ÎÏ¤¬Îô¤ëµ¡ÂÎ¤È¤·¤ÆÉÁ¼Ì¤µ¤ì¤ë¡£¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àUC¡Ù¤Ç¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¡ØUC¡Ù¤Ç¤Ï¡Ö¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë£±£³·¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢º£²óÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥°¥¹¥¿¥ÕŽ¥¥«ー¥ë£°£°·¿¡×¤Èº¹ÊÌ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¥Ã¥È¤Ç¤ÏºÇ¿·¥¬¥ó¥×¥é¥®¥ß¥Ã¥¯¡¦²ÄÆ°°è¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾µÓ¤Î¸Ô´ØÀá¤ÎÀÜÂ³¼´¤¬¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ëµ¡¹½¤Ë¤è¤ê¡¢µÓÉô¤ÎÂçÃÀ¤Ê²ÄÆ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¸¸ª¤Î¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¡¦¥·ー¥ë¥É¤Î¥¢ー¥àÉô¤Ë²ÄÆ°¼´¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ýー¥º¤ËÆ°¤¤ò²Ã¤¨¤¿±é½Ð¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¤Ë¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤ä¥Ð¥ºー¥«¤ò·ü²Í²ÄÇ½¡£¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Ï¥µ¥¤¥É¥¢ー¥Þー¤Ë¼ýÇ¼²ÄÇ½¤À¡£
¥Þ¥Õ¥Æ¥£ーÂ¦¤ÎÎÌ»ºµ¡¡Ö£È£Ç 1/144 ¥á¥Ã¥µー£Æ£°£²·¿ ¥Þ¥¤¥ó¥ì¥¤¥äーÁõÈ÷¡×
¡Ú£È£Ç 1/144 ¥á¥Ã¥µー£Æ£°£²·¿ ¥Þ¥¤¥ó¥ì¥¤¥äーÁõÈ÷¡Û
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î
²Á³Ê¡§3,740±ß
¡¦¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¢¨¥Û¥Óー¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡¡¥á¥Ã¥µー¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÎÈ¿Ï¢Ë®ÁÈ¿¥¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー¡¦¥Ê¥Óー¥æ¡¦¥¨¥ê¥ó¤ÎÎÌ»ºµ¡¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡¢¡Ö£Æ£°£±·¿¡×¡¢¡Ö£Æ£°£²·¿¡×¡¢¡Ö£Æ£°£²·¿(»Ø´ø´±µ¡)¡×¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î¥¿¥¤¥×¤¬ÅÐ¾ì¡¢¥¬¥ó¥×¥é²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥Ã¥µー¤Ï¥â¥Î¥¢¥¤·¿¤Î¥«¥á¥é¤ò»ý¤ÄÆ¬Éô¡¢¸ª¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥¯¥¢ー¥Þー¤¬¤Ä¤¤¤¿º¸±¦ÈóÂÐ¾Î¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¡¢¥¶¥¯¤ä¥®¥é¡¦¥Éー¥¬¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ª¥ó·ÏMS¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤³¤Á¤é¤â¤«¤Ê¤ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤À¡£
¡¡º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö£È£Ç 1/144 ¥á¥Ã¥µー£Æ£°£²·¿ ¥Þ¥¤¥ó¥ì¥¤¥äーÁõÈ÷¡×¤Ï¥ê¥¢¥¹¥«ー¥È¤ËËÜµ¡ÂÎ¤ÎÂç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Þ¥¤¥ó¥ì¥¤¥äー¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤òÁõÈ÷¡£¤Þ¤¿¡¢¥Üー¥Ê¥¹¥Ñー¥Ä¤È¤·¤Æ»Ø´ø´±µ¡ÍÑ¤ÎÆ¬Éô¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£¥ê¥¢¥¹¥«ー¥È¤Ï³°Â¦¤ä¸åÊý¤Ë¤âÅ¸³«²ÄÇ½Å¸³«¡£½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÅ¸³«²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Ù¥¯¥¿ー¥É¡¦¥Æー¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¡×¤Ï¡¢¥Ýー¥¸¥ó¥°¤ËÊ»¤»¤Æ¼«ºß¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£²ÄÆ°¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Ýー¥º¤¬²ÄÇ½¤À¡£
²»Â®¤òÄ¶¤¨¤¿Èô¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¥ß¥Î¥Õ¥¹¥ー¡¦¥Õ¥é¥¤¥ÈÅëºÜµ¡¡ÖHGUC 1/144 ¦®¥¬¥ó¥À¥à¡×
¡ÚHGUC 1/144 ¦®¥¬¥ó¥À¥à¡Û
È¯ÇäÆü¡§2021Ç¯4·î24Æü
²Á³Ê¡§6,600±ß
¡¦¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¡¡¦®¥¬¥ó¥À¥à¤Ï¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤(¥Þ¥Õ¥Æ¥£ー)¤¬¾è¤ê¹þ¤à¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤Î¼çÌòµ¡¤À¡£¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ë¥·ー¥ë¥É¡¢¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¤È½¾Íè¤Î¥¬¥ó¥À¥à¤Î°Õ¾¢¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ê£»¨¤Ç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹âÂ®°ÜÆ°»þ¤Ë¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤¬²ÄÇ½¡£
¡¡¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¥«¥È¥¥Ï¥¸¥á»á¤ÎºÇ¿·²è¹Æ¤òÎ©ÂÎ²½¡£ºÙ¤«¤¤¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç³Æ¥Ñー¥Ä¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ÇÌ©ÅÙ´¶¤È¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¡¢¥Óー¥à¡¦¥é¥¤¥Õ¥ë¡¢¥·ー¥ë¥É¤Î³ÆÉðÁõµÚ¤Ó¥Ï¥ó¥É¥Ñー¥ÄÉÕÂ°¡£¥·ー¥ë¥É¤ÏÏÓ¤ÎÏ»³Ñ·Á¤Î¥Ñー¥Ä¤ò³°¤·¡¢¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£ÇØÌÌ¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¡¢µÓÉôÂ¦ÌÌ¤Î¥Ö¥ìー¥É¡¢¥ß¥Î¥Õ¥¹¥ー¡¦¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÅ¸³«²ÄÆ°¤òºÆ¸½¡£µÓÉô¤äÂç·¿¥Ñー¥Ä¤ÎÊÑ·Á¤Ë¤è¤ê¡ÖMS¥Õ¥©ー¥à¡×¤«¤é¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¡¦¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ø¤ÎÊÑ·Á¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥Î¥Õ¥¹¥ー¡¦¥Õ¥é¥¤¥ÈÅëºÜ¤Î»ÐËåµ¡¡ÖHGUC 1/144 ¥Úー¥Í¥í¥Úー¡×
¡ÚHGUC 1/144 ¥Úー¥Í¥í¥Úー¡Û
È¯ÇäÆü¡§2019Ç¯10·î26Æü
²Á³Ê¡§7,700±ß
¡¦¾¦ÉÊ¥Úー¥¸
¡¡¥Úー¥Í¥í¥Úー¤Ï¥¥ë¥±ーÉôÂâ¤ÎÀÚ¤ê»¥¤È¤Ê¤ë¥ß¥Î¥Õ¥¹¥ー¡¦¥Õ¥é¥¤¥ÈÅëºÜµ¡¤À¡£¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¥¬¥ó¥À¥à¤Ë¥ß¥Î¥Õ¥¹¥ー¡¦¥Õ¥é¥¤¥È¤òÅëºÜ¤·¤¿¡Ö¥Õ¥é¥¤¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤òÁõÃå¤·¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¡¢¦®¥¬¥ó¥À¥à¤È¤Ï»ÐËåµ¡¤È¤Ê¤ë¡£·àÃæ¤Ç¤Ï¦®¥¬¥ó¥À¥à¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ëºÇ¿·±Ôµ¡¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¡£
¡¡¥¬¥ó¥×¥é¤Ç¤Ï³ÆÉôÁõ¹Ã¤ÎÀ®·Á¿§ºÆ¸½¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¥ã¥Î¥Ôー¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤òºÎÍÑ¡£¸ª¥¢ー¥Þー¤È¥Æー¥ë¡¦¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¡¢µÓÉô¥Ðー¥Ë¥¢¤Î·Á¾õ¤Ê¤É¡¢ÇØÌÌ¤«¤é¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤â°µÅÝÅª¤À¡£
¡¡¸ªÉô¥¢ー¥Þー¤Ïº¹¤·¹þ¤ß°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç³«ÊÄ¾õÂÖ¤òºÆ¸½²ÄÇ½¡£³ÆÉôÉðÁõ¡¢Áõ¹Ã¤Ë¤Ï¥Óー¥à¡¦¥µー¥Ù¥ë¤¬ÁõÃå¤Ç¤¤ë¡£¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤Âæ¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¥ª¥Ç¥å¥Ã¥»¥¦¥¹¥¬¥ó¥À¥à¤òÊ¬Î¥¾õÂÖ¤Ç¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
²¿¤è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·MS¤ÎÅÐ¾ì!?
¡¡¥¬¥ó¥×¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê´Ø¿´¤Ï¡¢±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±ー¤ÎËâ½÷¡Ù¤Ç"¿·µ¡ÂÎ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¡©"¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£Á°ºîÅÐ¾ì¤·¤¿µ¡ÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óµ¡¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿··¿MS¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡¡¤½¤ì¤Ï"±Ç²è¤Ï¾®Àâ¤ÈÆ±¤¸Å¸³«¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡©"¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤é¾®Àâ¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¿·µ¡ÂÎ¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£²óÄó¼¨¤µ¤ì¤ëÅ¸³«¤¬¡¢3ÉôºîÍ½Äê¤Î±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¡Ù¤ÎÌ¤Íè¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£±Ç²è¸ø³«»þ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£±Ç²è¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ÆÂÔ¤Á¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
