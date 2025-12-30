¤µ¤é¤Ê¤ëÆ©¤±´¶¤òµá¤á¤Æ¡£AI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥±¥¹¥±¤ÊÆ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2020Ç¯¤´¤í¤«¤é¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇºÆÉ¾²Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¡£Y2KÊ¸Ì®¤È¤â³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢2025Ç¯¤âÆ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡£¤é¤·¤«¤é¤ÌÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥â¥Ð½¼¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Û¤É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È»×¤Ã