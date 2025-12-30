º£Ç¯¤â¥¹¥±¥¹¥±¡£2025Ç¯¤â¥Ó¥¸¥å¤ÎÎÉ¤¤Æ©ÌÀ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬Ëºî¤Ç¤·¤¿
¤µ¤é¤Ê¤ëÆ©¤±´¶¤òµá¤á¤Æ¡£
AI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¹¥±¥¹¥±¤ÊÆ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï2020Ç¯¤´¤í¤«¤é¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇºÆÉ¾²Á¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ê¡£Y2KÊ¸Ì®¤È¤â³ú¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢2025Ç¯¤âÆ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤¬¿ôÂ¿¤¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤è¡Á¡£
¤é¤·¤«¤é¤ÌÅÙ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤Î¥â¥Ð½¼
¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Û¤É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤ä¤ê¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢Sharge¡ÊµìShargeek¡Ë¤«¤é¤ÏÆ©ÌÀÍ×ÁÇ¤ò´Þ¤ó¤À¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤¤¤ä¡¼¡¢¤³¤ì¤Ï¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£»ý¤ÁÊâ¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤ó¤À¤«¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥±¡¼¥Ö¥ë¤äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥×¥é¥°ÆâÂ¢¤È¡¢µ¡Ç½ÌÌ¤Ë¼êÈ´¤«¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤â¹â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤æ¤¨¤«¡¢µ»ö¼¹É®¸½ºß¤ÏAmazon¤Ë¤ÆÇä¤êÀÚ¤ì¾õÂÖ¡£Æ©ÌÀ✕¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢ÍèÇ¯¤âÁý¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥È¥í¤æ¤¨¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ
¸ÄÀÅª¤Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëMoondrop¤«¤é¤Ï¡¢5,000±ß¤ò²¼²ó¤ë¤ª¼êº¢¤ÊÍÀþ¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖOld Fashioned¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£·Ú¤¤¥ª¥ó¥¤¥ä¡¼·¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢KOSS¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
We are thrilled to introduce another exciting product, the Old Fashioned on-ear headphones. This model is a modern reimagining of classic compact headphones, designed to deliver timeless sound quality. Priced at US$24.99.- MOONDROP (@MoondropLab) November 28, 2025
It features:
- 40mm large dynamic driver
- Open-back¡Ä pic.twitter.com/RZQ4NZXiJJ
¤è¡¼¤¯¸«¤ë¤È¡¢¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÉôÊ¬¤Ï¥¹¥â¡¼¥¯¥¹¥±¥ë¥È¥ó¡£Old Fashioned¤È¤¤¤¦Ì¾¤òÂÎ¸½¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥ì¥È¥í¥Á¡¼¥×¤É¿¿¤óÃæ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤¤¤Ä¤¡¤Ø¤¦¤²¤Æ¤Þ¤¹¤ï¡£
¤³¤¦¸«¤¨¤Æ¥ê¥±¡¼¥Ö¥ëÂÐ±þ¤È¡¢²»¼ÁÄÉµá¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç¤ÏAliExpress¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¹ñÆâÈ¯ÇäÍè¤ë¤«¤Ê¤¡¡£
¥µ¥¦¥ó¥É¤è¤ê¤â¥«¥ï¥¤¥¤¤¬Í¥Àè¤·¤Á¤ã¤¦
¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄMoondrop¤«¤é¤´¾Ò²ð¡£¥«¥×¥»¥ëºÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖMoondrop Pill¡×¡£¤³¤Á¤é¤ÏAmazon¤Ë¤Æ6,750±ß¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡£
Æ©ÌÀÍ×ÁÇ¤ÎÍî¤È¤·¹þ¤ßÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î´°À®·Á¤Ç¤¹¤Í¥³¥ì¡£¥¤¥ä¥Û¥ó¥±¡¼¥¹¤ò¥«¥×¥»¥ë¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¡ª Æ©¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÇ¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ë¡£
¥â¥Î¤È¤·¤Æ¤Ï¥¤¥ä¡¼¥«¥Õ·¿¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¬¥¸¥§¥Ã¥È´¶¤¬¶¯¤¤¤â¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤êÇÉ¤Î¿Í¤Ë¤â¡¢Áª¤Ð¤ì¤ä¤¹¤¤°ïÉÊ¡£
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Î¡ÖÆâÉô¡×¤ò³Ú¤·¤à
¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëDJI¡¢¼Â¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¸ÄÀ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤³¤Á¤é¡ÖDJI Romo¡×¡£
¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¢Æ©ÌÀ¤Ë¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥Ü¥Ã¥ÈËÜÂÎ¤â¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤âÆ©ÌÀ¤Ç¡¢¥Ñ¥¤¥×¤ä¥¿¥ó¥¯¤Ê¤É¤¬´Ý¸«¤¨¡£¤Þ¤ë¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¿Þ²ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥¾¥¯¥¾¥¯´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤è¤¯¥³¥ì¤òOK¤Ë¤·¤¿¤Ê¡Ä¡£
¤·¤«¤·¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤Ï¾ì½ê¤ò¼è¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¤·¡¢Æ©ÌÀ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Î°µÇ÷´¶¤ò¸º¤é¤¹¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¡£¥â¥À¥ó¤òÆÍ¤µÍ¤á¤¿¤ªÉô²°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°Õ³°¤ÈÉô²°ÆëÀ÷¤ß¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡£
Æ©ÌÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¢¤½¤Î½¸ÂçÀ®
Æ©ÌÀ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤ÈÊ¹¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤¹¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êNothing¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Æ©ÌÀ¤Ê¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤Ë¤Ï½¼Ê¬¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ê¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ÖHeadphone (1)¡×¤Ï¡¢Èà¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
Æ©ÌÀ¤Ê¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°¤È¥¢¥ë¥ßÁÇºà¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡£¤â¤È¤â¤ÈNothing¤ÎÆ©ÌÀ¥¹¥Þ¥Û¤Ïº¹ÊÌ²½¤Î¤È¤Ü¤·¤¤Åö»þ¤Î¥¹¥Þ¥Û»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¡¢¥«¡¼¥ë¡¦¥Ú¥¤CEO¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¿´°Õµ¤¡¢¤³¤Î¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤«¤é¤â´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Æ©ÌÀ¡¢¤Ä¤Þ¤êÃæ¿È¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¿È¤ò¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤ë¾Úº¸¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èë¤á¤é¤ì¤¿ÆâÉô¤¬¸«¤¨¤ë¸÷³ØÅª¤ÊÌÌÇò¤µ¤ä¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¤¤ë¤Î¤âÆ©ÌÀ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Y2K¤¬¥Ö¡¼¥à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÄêÃå²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÌ¤Íè¤ÎÆ©ÌÀ¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡×¤ÏÄêÈÖ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤½¤ì¤³¤½HUD¤äÈ¾Æ©ÌÀ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¥¹¥±¥¹¥±¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¤«¤é¡£