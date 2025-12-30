【ロサンゼルス共同】米ハワイ州ハワイ島の警察は28日、東京都世田谷区の男性オゴシ・カンさん（26）が崖から海に飛び込み死亡したと発表した。溺死したとみている。警察によるとオゴシさんは28日、島南部サウスポイントで海に飛び込んだ後に浮かんでこなかったため、居合わせた人々が救助。搬送先の病院で死亡が確認された。家族と訪れていたという。地元メディアによると、サウスポイントには観光客らが飛び込みに訪れる崖が