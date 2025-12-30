「20歳の壁」を打破したアラサー勢の席巻から、43歳アナの歴史的ヒット、さらには新興事務所の戦略変貌や奇跡の再始動まで。これまでの常識が次々と塗り替えられた2025年のグラビア業界を、グラビア評論家の徳重龍徳が5つのトピックスで振り返ります。【写真】積極的に“パイスラ”をアップする43歳アナ、“グラビアやって後悔してる”から一転大活躍のハーフ姉妹…2025年のトピックスを写真で振り返る?アラサー全盛の時代えなこ