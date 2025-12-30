NHK¡Ö¤ª¤«¤¢¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¡×¤Î¸µ¤¦¤¿¤Î¤ª¤Ë¤¤¤µ¤ó¤Ç²Î¼ê¤Î¿ùÅÄ¤¢¤­¤Ò¤í¡Ê60¡Ë¤¬30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£29Æü¤ËÂà±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö¤´Êó¹ð¤Ç¤¹¡£¿ùÅÄ¤¢¤­¤Ò¤í¤ÏÝµ·ìÀ­¿´ÉÔÁ´¤ÈÈ¯¾É¤·¤¿¿´¶Ú¹¼ºÉ¤Î¼£ÎÅ¤Î°Ù¤Ë¿À¸Í»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºòÆü12·î29Æü¤ËÌµ»öÂà±¡¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Âà±¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î´°¼£¤·¤¿Ìõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÊ¬¤ÏÄÌ±¡¤·¤Ê¤¬¤é¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×¤ÈÅê¹Æ