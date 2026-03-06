NHKの教育番組「おかあさんといっしょ」で9代目「うたのおにいさん」（1999〜2003年）を務めた歌手・杉田あきひろさん（60）が26年3月4日にXを更新し、がんの放射線治療後に患った「放射線性顎骨壊死」の手術を受けたことを報告した。「口腔内に激痛を伴い露出していた」顎再建へ杉田さんは3年半前に「中咽頭がん」になり、完治したものの放射線治療の影響で「放射線性顎骨壊死」を発症していたとして、入院手術することを2日にXで