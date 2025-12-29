白や黒はトレンドに依らず頼りやすいベーシックカラーではあるものの、パキッとした雰囲気がなんだか強すぎると感じる……。そんな悩みが心に引っかかっているのなら、淡く上品なベージュに目を向けてみて。今回は、コーデを柔らかな雰囲気に寄せてくれそうな【しまむら】の淡いベージュ色のアイテムをご紹介。ニュアンス感のある色味のワンピースやスカートが、今のおしゃれ気分にビビ